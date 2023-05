Benedict Cumberbatch gecast in Melrose • Nieuws • 01-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een vijfde seizoen van Sherlock is nog niet zeker, maar Benedict Cumberbatch heeft alweer een andere televisierol te pakken. Hij gaat Patrick Melrose spelen in de vijfdelige miniserie Melrose.

Het project is een adaptatie van de semiautobiografische boeken van Edward St Aubyn. De door hem bedachte Patrick Melrose beleeft daarin een traumatische jeugd, gevolgd door verslavingen aan drank en drugs, maar weet (geholpen door zijn gevoel voor humor) toch door te dringen tot de Britse upper class. Melrose is een passieproject van de acteur, die al in 2013 tijdens een Reddit-Q&A aangaf dat het spelen van het personage een langgekoesterde droom is. Cumberbatch zal tevens aantreden als producent.

In totaal schreef St Aubyn vijf boeken over het opmerkelijke personage: Never Mind, Bad News, Some Hope, Mother’s Milk en At Last. Elke aflevering zal dan ook inspiratie halen uit een ander boek en telkens een paar dagen uit het leven van Melrose bestrijken. De adaptatie is in handen van David Nicholls, bekend van Far From the Madding Crowd.

Melrose is een coproductie van Showtime en Sky. De opnamen beginnen in augustus in New York, Londen en het zuiden van Frankrijk. Overigens tekende Cumberbatch onlangs ook voor de hoofdrol in de televisiefilm The Child in Time voor de BBC.