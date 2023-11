Below the Surface en 22 Juli: Scandinavische series verdwijnen van Netflix

Below the Surface draait om een gijzeling in de metro van Kopenhagen en het waargebeurde 22 Juli belicht de terreuraanslagen in Noorwegen in 2011.

De Scandinavische series Below the Surface en 22 Juli verdwijnen binnenkort van Netflix: het Deense Below the Surface is op 14 december voor het laatst te zien en het Noorse 22 Juli is op 15 december voor het laatst te zien. Het nieuws werd als eerst opgemerkt door de website Netflix-Nederland.nl. Het eerste seizoen van Below the Surface draait om een gijzeling in de metro van Kopenhagen, waarbij de gijzelaars gespeeld worden door onder meer Alba August en Dar Salim. In het tweede seizoen wordt een vrouw die terugkeert uit Syrië gegijzeld door terroristen. De serie werd ontwikkeld door Adam Price (Borgen) en Søren Sveistrup (The Killing). Het zesdelige 22 juli belicht de terreuraanslagen in Noorwegen in 2011 vanuit verschillende perspectieven. Het drama werd gemaakt door onder meer Sara Johnsen, bekend van Occupied.