Bellen met Ryanne van Dorst over 'Geslacht!' • TV • 07-02-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Er is veel aandacht voor transgenders geweest. Dat is goed, maar nog aardig binair.

Ryanne, jij presenteert Geslacht!. Waar gaat het programma precies over?? We wilden uitzoeken waarom de tweedeling tussen mannen vrouwen zo sterk wordt aangehouden en wat er nog meer mogelijk is naast de twee geslachten. Ik presenteer dat op mijn eigen manier. Dat is wel met een serieuze insteek, maar ik houd het ook lollig. Anderhalf jaar geleden kwam ik bij BNN met het idee voor dit programma. Gender en geslacht zijn onderwerpen waar ik me helemaal niet mee bezig hield, maar het werd altijd op me gedrukt. Mensen noemen mij een manwijf omdat ik zogenaamd mannelijke trekjes heb. Dat hoor ik al mijn hele leven. Daardoor kreeg ik de behoefte om erachter te komen waarom dat zo is.

Er zijn de laatste tijd wel meer programma’s over geslacht en gender op televisie geweest. Er is veel aandacht voor transgenders geweest. Dat is goed, maar nog aardig binair. Je ziet een man die een vrouw wil worden, om door te gaan als iemand van het andere geslacht. Ik wil iets verder kijken: wat zit er tussenin? Wat als je je bijvoorbeeld kan identificeren met beide geslachten?

Je praat met Maxime Hartman. Sommigen noemen hem vrouwonvriendelijk. Veel vrouwen zijn gechoqueerd door wat hij zegt, maar ik vind hem gewoon ontzettend grappig. Ik wilde hem in de eerste aflevering spreken, net als Patricia Paay, om een soort startpunt te hebben met een ultieme man en vrouw. Vanaf daar konden we het grijze gebied daar tussenin gaan verkennen.

NPO 3, 7 februari, 22:05 uur