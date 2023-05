Beelen tipt: NAO • Muziek • 25-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

NAO maakt wat ze zelf noemt ‘Wonky Funk’. En hoe vaag dat ook klinkt, het klopt wel.

Bezweterig maar voldaan trof ik haar even na haar optreden in de India afgelopen Lowlands.? Haar donkere verschijning met die grote bos haar had even daarvoor het hele podium op en neer gehuppeld en de longen uit haar lijf gezongen. Voorheen fungeerde ze vaak als achtergrondzangeres op het podium maar nu stond ze met haar verse debuut op zak te shinen.

NAO maakt wat ze zelf noemt ‘Wonky Funk’. En hoe vaag dat ook klinkt, het klopt wel. Het is zo hip als Snakehips met hun discoklanken, het heeft de vette sounds van Flume en het R&B gevoel van TLC. Haar fantastische stem is Sade, Kate Bush, Gabrielle en Ellie Goulding door elkaar. Haar eerste album die nu uit is, For All We Know, is zeer veelbelovend. Maandag 14 november staat ze in Paradiso.

For all we know, NAO