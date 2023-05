Beelen tipt: Maxwell • Muziek • 21-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Soms is het toch heerlijk om lekker te glijden. De uitvinder van de neo-soul (eind jaren 90, met D’Angelo en Erykah Badu) heeft er zeven jaar over gedaan om het vervolg te maken op zijn album BLACKsummers'night uit 2009: blackSUMMERS’night. Het accent ligt nu dus op de zomer en dat hoor je gelijk in de openingstrack ‘All the ways love can feel’ met een hele erge Earth, Wind & Fire-sound.

Het is allemaal wel elektronischer dan voorheen. Op ‘Hostage’ zijn er bijvoorbeeld heavy synths te horen en gaat de fijne stem van Maxwell meer richting Lenny Kravitz. Persoonlijke favoriet is ‘Fingers Crossed’, waar Maxwell echt de oude soul weer tot leven laat komen. Fingers Crossed dat het niet weer zeven jaar gaat duren. En zal die plaat dan blacksummers'NIGHT gaan heten?

Maxwell – blackSUMMERS’night (Columbia/Sony)