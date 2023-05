Beelen tipt: Jett Rebel • Muziek • 18-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Dit is de verrassingsweek van Jett Rebel. Bam! Ineens een single ‘Lucky boy’ die gelijk Megahit werd. Toen een verrassing op Lowlands waar hij zaterdag onaangekondigd in de India stond als Don't die on me now.

Dat is de titel van zijn hele nieuwe album dat hij daar liet horen. Deze week bij DWDD en vrijdag in de ochtendshow. Was zijn vorige album meer een verzameling ruwe schetsjes en niet goed opgenomen, deze tracks zijn echt af. En wat een album! Alles van het muzikale spectrum komt langs. Onvervalste rock maar ook motown energie in de tracks ‘Tracks of your tears’. De bluesballade ‘It’s real’. ‘Teenage man’ is lekker seventies. Geheel in stijl een hele vage trip ‘Baby Tiger’ tot besluit. Dit wil je horen van a tot z en het liefst ook nog live zien. Wat een sensatie! Dat we nog maar lang van hem en zijn muziek mogen genieten. Kom op Jelte, don’t die on me now.