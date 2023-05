Beelen tipt: Flume • Muziek • 09-06-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Los van het feit dat de Australische Harley Streten van 24 een mooiboy is, is het vooral een vernieuwer in de dance. Klonken zijn oude tracks (‘Holdin’ on’) vroeger heel experimenteel als je die nu hoort is het bijna mainstream. En dat geldt ook voor z’n laatste hitje van dit album ‘Never be like you’ met de Canadese Kai. De hele langspeler is mooi en warm. Soms jazzy soms lekker knallen, maar vooral een eigen sound. Vocalisten met bijzondere stemmen maken het af (bijvoorbeeld het heliumstemmetje van Kucka). De laatste track ‘Tiny cities’ is met Beck (past helemaal in zijn nieuwe stijl). De track met Little Dragon is een hit, net als de huidige single met Tove Lo ‘Say it’. Eind van het jaar in de HMH. Jammer dat hij niet op festivals staat in Nederland ,want live is ’t ook echt te gek. Een pluim voor Flume!