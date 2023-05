Beelen tipt: DJ Snake • Muziek • 01-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

DJ Snake heeft nu eindelijk z’n hele eigen album. Wow wat een genot.

Etienne de Crécy, zo kende ik ’m in de jaren 90 (‘Prix choc’) met veel sensemilia, marihuana. Nu heet deze 30-jarige dude uit Parijs DJ Snake. Produceerde in 2011 Lady Gaga’s Born This Way, met Lil Jon de kneiter ‘Turn down for what’ maar vooral ook de samenwerking met Major Lazer ‘Lean on’.

En nu dan z’n hele eigen album. Wow wat een genot. De track ‘Middle’ met Bipolar Sunshine is voor mij nu al een klassieker. Justin Bieber staat op het album met die hit ‘Let me love you’. Maar ook onze eigen Yellow motherfucking Claw doet mee met een keiharde rammer ‘Ocho Cinco’. Na 14 supertracks denk je nog steeds: encore.

DJ Snake, Encore (Interscope)