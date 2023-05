Beelen tipt: Róisín Murphy • Muziek • 11-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Giel Beelen tipt: Take her up to Monto, de nieuwe plaat van Róisín Murphy.

Miss Moloko is terug. Alles behalve commercieel eigenlijk en veel meer terug naar de experimentelere kant zoals die band ooit begon ( Do You Like My Tight Sweater ). ‘Monto‘ is een Iers folkliedje uit 1958 wat bekend is gemaakt door de Dubliners. Daar waar La Murphy vandaan komt.

Check deze de bizarre, ietwat psychedelische clip van ‘Ten miles high’ met mevrouw Murphy in straatwerkersuniform en met bouwhelm. ‘Nervous sleep’ is een trip van bijna 8 minuten. Live waarschijnlijk nog beter. Wanneer ze weer in Nederland komt is nog niet duidelijk maar ze staat in ieder geval op Sziget en Pukkelpop.