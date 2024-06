Becoming Karl Lagerfeld S01E01-02: ongebreidelde passie voor mode Disney+ , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Historische dramaserie met een uitstekende Daniel Brühl in de hoofdrol plaatst legendarische modeontwerper vooral op een voetstuk.

Deze nieuwe historische dramaserie heeft niet voor niets het adjectief ‘becoming’ in de titel. Want voordat modeontwerper Karl Lagerfeld in 1974 de hoofdontwerper werd van modemerk Chloé had hij al naam gemaakt, maar hij was nog niet de Karl Lagerfeld die hij zou worden. De makers van de serie illustreren de transformatie die Lagerfeld doormaakt onder meer door te laten zien hoe de ontwerper(gespeeld door de Duitse acteur Daniel Brühl), nadat hij zijn eerste soloshow aankondigt, zijn baard afscheert. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, lijkt Lagerfeld te insinueren. En uiteraard heeft hij een bijpassend outfit gevonden; Becoming Karl Lagerfeld is voer voor modefans.

De plot draait min of meer om de periode waarin Lagerfeld bij Chloé doorbreekt, zo tot begin jaren tachtig. In die tijd ontmoet hij ook zijn levenspartner, de dandy en aspirant-auteur Jacques de Bascher (een mooie rol van Théodore Pellerin). Lagerfelds grote concurrent is Yves Saint Laurent (Arnaud Valois), en als Lagerfeld tijdens een etentje met die andere grootheid te kennen geeft dat hij nooit verliefd zal worden (dus ook niet op De Bascher), dan neemt de vernederde De Bascher wraak door het bed te delen met Saint Laurent – zo roekeloos gaan de hoofdpersonages in die zin op hun doel af.

Fijn aan de eerste twee afleveringen is onder andere de poging die Lagerfeld onderneemt om in de jaren zeventig actrice Marlene Dietrich (Sunnyi Melles) te kleden. Het wordt geen succes; zij verdenkt hem ervan dat het vooral om zijn imago gaat: ‘Het is vooral Marlene Dietrich uitgedost in Lagerfeld’, zegt ze. Dat zou je van de serie ook kunnen zeggen, die de modeontwerper schaamteloos op een voetstuk plaatst – terwijl enkele jaren geleden nog een artikel in The Guardian verscheen over de fatphobia, xenofobie en misogynie van de geboren Duitser.

De balans ontbreekt wat dat betreft evident. Hoewel Brühl, Pellerin, Valois en ook andere goed gecaste acteurs wel goed dat enthousiasme voor mode weten over te brengen. Een ding staat buiten kijf in Becoming Karl Lagerfeld: mode is geen verschijnsel, maar een manier van leven – en die passie spat er bij vlagen af.