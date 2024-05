Beck: tiende seizoen van Zweedse misdaadserie komt naar de NPO

Het tiende seizoen van Beck komt binnenkort naar de NPO: vanaf zaterdag 20 juli zie je elke week een nieuwe aflevering op NPO 3 en op NPO Start, terwijl de volledige reeks (vier episodes) vanaf donderdag 6 juni al te streamen is via NPO Plus. De Zweedse misdaadserie volgt de in Stockholm werkzame rechercheur Martin Beck (Peter Haber). Valter Skarsgård (de jongere broer van acteurs Bill Skarsgård en Alexander Skarsgård) is in de nieuwe reeks weer te zien als Martins kleinzoon Vilhelm. In de eerste aflevering van het seizoen stuit de jonge agent in wording tijdens een routine onderzoek op het stoffelijk overschot van een 17-jarige jongen. Later in het seizoen onderzoekt het team onder meer een moord op een rommelmarkt en de dood van een man die in zijn appartement om het leven werd gebracht. Jennie Silfverhjelm geeft weer gestalte aan Becks secondant Alex Beijer en verder zijn ook Martin Wallström en Kristofer Hivju dit seizoen opnieuw te zien.