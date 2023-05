Interview: Josh Wakely (Beat Bugs) • 03-08-2016 • leestijd 3 minuten • bewaren

In de nieuwe Netflix-kinderserie Beat Bugs spelen insecten de hoofdrol en vormen Beatles-nummers de rode draad. Bedenker Josh Wakely legt uit hoe het muzikale project van de grond kwam.

Een Beatles-serie met bugs en beetles, kevers dus, in de hoofdrol: het ligt zo voor de hand dat het vreemd is dat er niemand in de afgelopen 50 jaar op dat idee is gekomen.

Daar was ik ook verbaasd over toen toen ik aan dit project begon, en ik was ook een beetje bang dat er tóch iets vergelijkbaars zou opduiken. Het idee was ook heel simpel, maar het proces om de muziekrechten veilig te stellen was een stuk ingewikkelder.

Had u persoonlijk contact met Paul McCartney en Ringo Starr, de twee nog levende Beatles? Ze staan niet als executive producers vermeld.

Er is uiteraard wel contact met hen geweest, maar daar was ik zelf niet bij betrokken. Ze hebben het ook te druk met hun nieuwe albums en andere activiteiten. Maar natuurlijk hoop ik een keer van hen te horen wat ze van de serie vinden.

Kon u wel bepalen welke artiesten welke Beatles-nummers zouden coveren?

Ik adviseerde wel welke artiesten het meest geschikt waren voor welke nummers, maar de artiesten maakten zelf de uiteindelijke keuze.

U bent 35, dus u bent ver ná The Beatles geboren. Waar komt uw fascinatie met The Beatles vandaan?

Ik ben een muziekliefhebber, ik werk altijd met muziek aan, ook als ik schrijf. En een echte muziekliefhebber kan niet om The Beatles heen. Het is muziek voor alle leeftijden, ook voor de jongste kinderen dus. Het is erg leuk om kinderen te stimuleren in hun fantasie.

Wat is uw favoriete Beatles-nummer?

Om uit hun 300 nummers te kiezen is alsof ik mijn favoriete kind uit 300 kinderen zou moeten kiezen! Ik had bijna elke dag een ander favoriet Beatles-nummer. ‘Magical Mystery Tour’, ‘Lucy in the Sky with Diamonds’, ‘Sergeant Pepper’s Hearts Club Band’ waren heel dankbaar toen ik animaties moest bedenken, omdat je je fantasie er zo op los kan laten. Maar ik kwam ook een relatief onbekend nummer tegen als ‘I’m so tired’, wat ik prima kon inpassen. Nummers als ‘Help’, ‘I wanna hold your hand’ en ‘Ticket to ride’ werken ook uitstekend in een kinderprogramma, zeker als je het combineert met een Pixar-achtige animatiekwaliteit, én een goed verhaal, waarbij je in onder meer in een Yellow Submarine belandt.

Yellow Submarine is trouwens ook de naam van een animatiefilm met The Beatles, uit 1968. Vormde dat ook een inspiratiebron?

Nee, niet echt, want daarin spelen The Beatles zelf mee. En dat ik groen licht kreeg voor dit project was juist omdat er géén Beatles-personages in zouden voorkomen, maar insecten.

Zijn er daarom vijf Beat Bugs terwijl er maar vier Beatles waren?

Ja, want die Beat Bugs staan ook niet voor de vier Beatles. Het moesten verschillende types zijn waar zevenjarige kinderen zich mee konden identificeren. En dat insecten klein zijn en omringd worden door grote dingen, net als kinderen, speelde ook mee.

U noemde Pixar al. Was hun A Bug’s Life een inspiratiebron?

Pixar films waren zeker een inspiratie, niet zozeer specifiek A Bug’s Life , maar wel de fantasie die in hun films verwerkt zit. Maar ook verfilmde verhalen van Roald Dahl, Harry Potter-films, en andere films waarin fantasie een grote rol speelt.

Als u een vervolgserie zou maken, maar dan met nummers van The Rolling Stones, welke dieren zou u dan kiezen?

Leuk idee, maar lastig te zeggen. Ik denk eerlijk gezegd niet dat een kinderserie zou werken met nummers van The Rolling Stones.

Beat Bugs S1, vanaf 3 augustus op Netflix