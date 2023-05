BBC kondigt tweede reeks Blue Planet aan • Nieuws • 21-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na het succes van Planet Earth II gaat de BBC ook weer terug onder water; de zender geeft groen licht aan Blue Planet II.

Blue Planet II wordt een zevendelige documentaireserie. Het beeldmateriaal zal opnieuw begeleid worden door de stem van David Attenborough, die ook fungeerde als vertelstem voor Planet Earth I en II en de eerste reeks van Blue Planet. De eerste reeks van Blue Planet werd destijds genomineerd voor vijf Emmy’s en wist er twee te winnen. Voor de tweede reeks dalen de makers wederom af naar onbekende diepten van verschillende oceanen, om daar een aantal diersoorten voor de allereerste keer te filmen. Daarnaast worden de ondergrondse vulkanen in de Golf van Mexico in beeld gebracht, evenals het zogenoemde ‘kokende zee’ fenomeen op bodem van de Grote Oceaan. De BBC zal gebruik maken van de nieuwste Ultra HD-camera’s om het leven op de bodem van de zee vast te leggen. De zogenoemde ‘suction cams’ zullen er bijvoorbeeld voor zorgen dat de kijker bijna letterlijk op de rug van een haai of orka mee kan zwemmen.

