BBC geeft nieuwe trailer voor Doctor Who vrij

Peter Capaldi keert nog één laatste keer terug als Doctor Who in het tiende seizoen van de Britse cultserie. Bekijk de acteur samen met Pearl Mackie en Matt Lucas in de trailer.

De nieuwe reeks wordt het derde en laatste seizoen met Capaldi als de dokter. De acteur kondigde begin dit jaar aan straks afscheid te nemen van de iconische rol. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt, maar dat zal waarschijnlijk aan het einde van het jaar onthuld worden in de kerstspecial van de serie. In de aankomende afleveringen krijgt Capaldi als Doctor Who eerst nog gezelschap van zijn nieuwe (tijd)reisgenoot Bill Potts, gespeeld door de relatief onbekende Pearl Mackie. Doctor Who wordt tevens opnieuw bijgestaan door Nardole (Matt Lucas uit Little Britain). Nardolo maakte eind vorig jaar voor het eerst in lange tijd weer zijn opwachting in de kerstspecial The Return of Doctor Mysterio.

Het tiende seizoen van Doctor Who gaat op 15 april in première bij de BBC. Steven Moffat – tevens de bedenker van Sherlock – is momenteel nog de showrunner van de serie, maar wordt na de nieuwe reeks vervangen door Broadchurch -bedenker Chris Chibnall.