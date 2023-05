Batman-acteur Adam West (88) overleden • Nieuws • 12-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Televisie-icoon Adam West overleed dit weekend aan de gevolgen van leukemie. De acteur is 88 jaar oud geworden.

West zal altijd bekend staan als degene die Batman aan het grote publiek introduceerde. Waar de superheld in de strips bekend stond als The Dark Knight, zag West zijn incarnatie in de live-actionserie meer als The Bright Knight. Batman debuteerde in 1966 op ABC als kinderserie, inclusief veel campy humor en “poows” en “whaams” op de momenten dat er klappen vielen tijdens de vechtpartijen. In maar liefst 120 afleveringen namen Batman en zijn sidekick Robin (Burt Ward) het op tegen slechteriken als The Joker (Cesar Romero), The Penguin (Burgess Meredith) en Catwoman (Julie Newmar). Vaak kwam het dynamic duo daarbij vast te zitten in een zogenaamde 'death trap', zodat er steeds geëindigd kon worden met een cliffhanger. De serie kreeg ook een film, die nu te zien is op Netflix.

West stond tevens bekend als de stem van de burgemeester in de animatieserie Family Guy. Voor zijn dood werkte hij nog aan een sequel op de animatiefilm Batman: Return of the Caped Crusader , waarin William Shatner (Star Trek) te horen zal zijn als Two-Face.