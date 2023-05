Bates Motel S5 trailer toont rol van Rihanna

Het vijfde seizoen van Bates Motel zal overlappen met Psycho. Bekijk Rihanna als Marion Crane in de nieuwe trailer.

Bates Motel begint als een prequel op de klassieke film van Alfred Hitchcock en laat zien hoe een jonge Norman Bates (Freddie Highmore) met zijn moeder (Emmy-winnares Vera Farmiga) een motel runt aan de kust van Oregon. Het vijfde en tevens laatste seizoen van de serie introduceert zangeres Rihanna als Marion Crane. De rol werd in de film gespeeld door Janet Leigh en later in de remake van Gus Van Sant, waar liever niemand meer aan herinnerd wil worden, nog een keer door Anne Heche. Rihanna is komende zomer tevens te zien in de sciencefictionfilm Valerian van regisseur Luc Besson en staat momenteel met Sandra Bullock op de set van de Ocean’s Eleven spin-off Ocean’s Eight. Volgens de maker van Bates Motel wordt het verhaal van haar Marion Crane wel net even iets anders dan in de film, om de kijkers toch nog enigszins te kunnen verrassen.