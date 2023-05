Baskets gaat in januari weer verder op FX • Nieuws • 03-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Zender FX gaf de premièredatum van het tweede seizoen van Baskets vrij. Op 9 januari gaat de tragikomische serie met Zach Galifianakis weer van start.

In Baskets droomt Chip Baskets (Galifianakis) ervan om een echte clown te worden. Nadat hij faalt op een professionele clownsschool in Parijs, komt hij terug in zijn eigen woonplaats Bakersfield echter niet verder dan een baantje bij de lokale rodeo. In het tweede seizoen probeert Chip voor eens en altijd weg te komen uit Bakersfield. Galifianakis geeft in de serie ook gestalte aan Dale, de tweelingbroer van Chip. De belangrijkste bijrollen zijn voor Louie Anderson (Life with Louie) en comédienne Martha Kelly. Anderson won onlangs nog een Emmy voor zijn vertolking van Christine Baskets, de moeder van Chip en Dale.

Baskets werd bedacht door Zach Galifianakis, Louis C.K. en Jonathan Krisel. Het is na Louie en Better Things de derde komedie op FX waar Louis C.K. een aandeel in heeft. C.K. maakte eerder dit jaar ook het door hemzelf gedistribueerde Horace and Pete