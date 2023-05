Ben Barnes krijgt vaste rol in The Punisher • Nieuws • 13-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na Jon Bernthal ( The Walking Dead ) heeft Netflix’ The Punisher met Ben Barnes nu een tweede castlid te pakken. Zijn personage is nog niet bekend, maar volgens TVLine zou het mogelijk gaan om Bobby Saint.

Bobby Saint is de zoon van topcrimineel Howard Saint, maar kwam opvallend genoeg niet voor in de Punisher -strips van Marvel. Hij werd in 2004 bedacht voor de Punisher -film van Jonathan Hensleigh. Toen werd hij gespeeld door James Carpinello, terwijl John Travolta gestalte gaf aan zijn vader. Netflix heeft echter nog niet bevestigd of het hier om hetzelfde personage gaat. Tot nu toe weten we alleen zeker dat Jon Bernthal weer gestalte geeft aan Frank Castle / The Punisher – hij dook al even op als het personage in het tweede seizoen van Daredevil – en dat Steve Lightfoot door Netflix is aangesteld als showrunner. Lightfoot heeft al ervaring met series waarin aardig wat bloed wordt vergoten; hij schreef eerder voor Hannibal en Narcos

Ben Barnes is binnenkort eerst nog op HBO te zien in het geanticipeerde Westworld van Jonathan Nolan. Op filmgebied was hij eerder te zien in The Chronicles of Narnia: Prince Caspian en speelde hij naast The Big Lebowski -acteurs Jeff Bridges en Julianne Moore in Seventh Son , dat nu te zien is op Netflix. Overigens debuteert Netflix einde deze maand met Luke Cage een andere Marvel-serie.