Bargain: Zuid-Koreaanse thrillerserie komt in juli naar SkyShowtime

De Zuid-Koreaanse thrillerserie Bargain is in Nederland vanaf donderdag 4 juli wekelijks te zien bij SkyShowtime, dat aftrapt met de eerste drie (van de zes) afleveringen. In de serie worden mannen naar een afgelegen hotel gelokt onder het mom van seksuele ontmoetingen. Eenmaal in het hotel aangekomen raken ze echter verstrikt in het web van een meedogenloze smokkelbende die hun organen wil veilen aan de hoogste bieder. Nadat er een verwoestende aardbeving plaatsvindt, zitten de slachtoffers, handelaren en kopers plots allemaal gevangen in het instortende gebouw. Afgesneden van de buitenwereld moeten ze alles op alles zetten om de nasleep van de aardbeving te overleven. De hoofdrollen in Bargain worden gespeeld door Jin Sun-kyu (Extreme Job), Jun Jong-seo (Money Heist: Korea) en Chang Ryul (My Name). De serie is een bewerking van de gelijknamige korte film van regisseur Lee Chung-hyun uit 2015.