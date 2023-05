Barack Obama over zijn liefde voor Star Trek

Barack Obama ging met het tijdschrift Wired in gesprek over zijn liefde voor sciencefiction . De Amerikaanse president is vooral een groot fan van de originele Star Trek-reeks.

Obama stelde voor Wired een lijstje met zijn favoriete films en series uit het genre samen. Hij noemt onder andere de wat meer existentiële sciencefictionfilms zoals 2001: A Space Odyssey van Stanley Kubrick en Blade Runner van Ridley Scott, maar ook popcorn-vermaak als Star Wars behoort tot de favorieten. Obama houdt echter het meest van scifi met een optimistische invalshoek, zoals Close Encounters of the Third Kind van Steven Spielberg en het recente The Martian, eveneens van Ridley Scott. Op televisie was hij vooral geobsedeerd door de educatieve miniserie Cosmos: A Personal Voyage uit de jaren 80. Die serie kreeg onlangs een vervolg in de vorm van Cosmos: A Spacetime Odyssey , dat momenteel te zien is op Netflix. Maar zijn allergrootste liefde is en blijft de originele reeks van Star Trek. In het filmpje hieronder legt de president uit waarom.