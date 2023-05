Ballers S2 Teaser: The Rock sluit deals en bouwt feestjes • Nieuws • 12-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Dwayne ‘The Rock’ Johnson wordt aangezien voor zijn Fast & Furious -collega Vin Diesel in een nieuwe teaser trailer voor Ballers. De komische dramaserie gaat deze maand verder op HBO.

Johnson keert terug als Spencer Strasmore; een voormalige footballster die zich omschoolde tot financieel manager. In het tweede seizoen confronteert hij de demonen uit zijn verleden en krijgt hij het aan de stok met Andre Allen, de grootste haai in de financiële sector, gespeeld door Andy Garcia ( The Untouchables ). Gelukkig kan Strasmore altijd rekenen op de steun van zijn onvermoeibare zakenpartner Joe Krutel (Rob Corddry uit Childrens Hospital ).

Naast Johnson en Corddry keren onder andere John David Washington, Omar Benson Miller en Troy Garity terug. Ballers werd tijdens het eerste jaar omschreven als ‘ Entourage in de wereld van het American Football’ en dat is niet zo heel vreemd; verschillende schrijvers van Ballers – onder wie bedenker Stephen Levinson – schreven eerder namelijk mee aan Entourage. Het tweede seizoen van Ballers is sinds 18 juli te zien op HBO.