Ballers S03E01-4: de aanhouder wint

Aan het eind van seizoen 2 werd Spencer (Dwayne Johnson) junior partner bij Anderson Financial Management. Nu wachten grotere uitdagingen.

Wordt Dwayne 'the Rock' Johnson de nieuwe Amerikaanse president? Hij heeft meerdere malen slechts half-grappend aangegeven er oren naar te hebben, en is sinds kort ook officieel geregistreerd door een verkiezingscommissie. Kijkend naar zijn carrière als acteur maakt hij best kans om te winnen. Hij heeft de gave om zijn imposante figuur te doen vergeten, en zijn personages als underdogs te presenteren die zelf ook niet kunnen geloven dat ze tegen de grote jongens kunnen opboksen. Ballers beseft dat dit zijn grootste kracht is, en maakt er optimaal gebruik van.

Het opvallendste aan het derde seizoen van deze serie is hoe ver het gaat om haar hoofdpersonage Spencer Strasmore als middelmatig te presenteren. Dit komt expliciet naar voren in een monoloog over zijn vader, een noeste arbeider in een vergeten stadje in Pennsylvania die na 30 jaar eindelijk zijn baas mag ontmoeten en ontdekt dat deze man niets bijzonders is. Het is een saaie kerel die slechts met lef, bluf en hard werken de top heeft bereikt. ‘We are all just guys,’ aldus Spencer, die wanneer hij niet aan het werk is, artsen bezoekt omdat hij zich zorgen maakt over zijn vruchtbaarheid. En de serie 'ondermijnt' hem zelfs tijdens zijn stoere momenten. Op zakenreis in Las Vegas mag hij een monstertruck berijden, en crasht er prompt mee. Hij wint daarmee wel de sympathie van het publiek, wat goed uitkomt omdat hij een NFL team in de gokstad wil vestigen. Het lijkt een onmogelijke opgave, maar met lef, bluf en hard werken kun je ver komen.

De overige personages krijgen dezelfde behandeling. Ballers maakt graag duidelijk dat de football spelers die het presenteert niet tot de absolute top van de NFL horen, en genegeerd worden door de sterren. Zo verworden ze tot gewone stervelingen die vooral van vernuftige handigheidjes gebruikmaken wanneer ze bij de 'baas' een beter contract proberen af te dwingen, of een nieuwe sponsorovereenkomst sluiten. En ook in de bestuurskamers heerst de middelmatigheid. Charles (Omar Benson Miller) is opgeklommen naar de positie van assistent-manager, maar kan geen goede persconferentie houden omdat hij niet echt weet welke richting de Miami Dolphins op moeten. Hij zou zich daar wat meer in kunnen verdiepen, maar de serie heeft natuurlijk een andere oplossing. Hij moet leren hoe hij overtuigend onzin kan verkopen.

Deze aanpak kan soms vermoeiend zijn, maar de hoofdrolspelers zijn bewust van hun falen. Ze weten dat zij zich door het leven bluffen, en dat het allemaal zo afgelopen kan zijn. De serie wordt zo feitelijk een aaneenschakeling van haantjesgedrag dat tegelijkertijd grappig, sympathiek, tragisch en irritant is. Het is dan ook wellicht passend dat de belangrijkste gastrol in seizoen drie is weggelegd voor Steve Guttenberg, de hoofdrolspeler in de Police Academy films.

Ballers seizoen 3 is vanaf 23 juli te zien op HBO.