Ballers onthult teaser voor seizoen drie • Nieuws • 02-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Dwayne ‘The Rock’ Johnson komt terug naar HBO in het derde seizoen van Ballers, dat op 23 juli van start gaat.

De komische dramaserie doet denken aan Entourage, alleen volgen we deze keer atleten in plaats van acteurs. Ballers werd dan ook gecreëerd door Entourage-veteraan Stephen Levinson, die destijds verschillende schrijvers van die serie (plus producent Mark Wahlberg) meenam naar zijn nieuwe project. Johnson is in de serie te zien als Spencer Strasmore, een voormalige football-ster die zich om liet scholen tot financieel manager. Samen met zijn zakenpartner Joe Krutel (Rob Corddry) moet hij tussen alle wilde feestjes door zijn cliënten uit het sportwereldje van Miami tevreden zien te houden. De duurbetaalde atleten worden gespeeld door onder anderen John David Washington, Omar Benson Miller en Donovan Carter.

Het tweede seizoen van Ballers werd al eerder door ons besproken . Johnson is momenteel in de bioscoop te zien in Baywatch, waarvan je inmiddels ook onze recensie kunt lezen.