The Babysitter: komische horrorfilm van Netflix

Op vrijdag de dertiende voegt Netflix de horrorkomedie The Babysitter toe aan het aanbod.

De babysitter waar de titel naar verwijst wordt gespeeld door Samara Weaving, die eerder te zien was in een aantal afleveringen van Ash vs Evil Dead. Judah Lewis (het zoontje van Naomi Watts in de film Demolition) is te zien als een jongen met een enorme crush op zijn aantrekkelijke oppas, maar wanneer hij ontdekt dat ze deel uitmaakt van een satanische cult is hij zijn leven niet meer zeker. De andere sekteleden die zijn huis onveilig maken worden gespeeld door Bella Thorne (Scream), Robbie Amell (The Flash), Andrew Bachelor (King Bach) en Hana Mae Lee (Pitch Perfect). Het script van The Babysitter stond in 2014 op de zogeheten 'black list', een lijst met de beste nog niet geproduceerde scenario's in Hollywood. De regie was in handen van McG (Charlie's Angels, This Means War).

Netflix komt in de maand oktober met nog meer horror. Op vrijdag de dertiende wordt ook Mindhunter vrijgegeven en rond Halloween volgt het tweede seizoen van Stranger Things