Babylon Berlin: Duitse historische dramareeks krijgt slotseizoen

In het slotseizoen van Babylon Berlin, dat dit najaar zal worden gefilmd, zal te zien zijn hoe de nazi’s definitief de macht nemen. Het verhaal begint in februari 1933 en is gebaseerd op Volker Kutschers laatste boek over Gereon Rath, getiteld Märzgefallene (2014). Volgens regisseur Tom Tykwer, die een groot deel van de vorige seizoenen regisseerde, komen de personages deze keer voor nog grotere dilemma’s te staan. Sleutelfiguren als Rath (Volker Bruch) en zijn assistent Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) hebben drie opties: zich conformeren aan de nieuwe machthebbers, hun levens riskeren door oppositie te voeren of vluchten. De aankondiging van een slotstuk liet even op zich wachten, maar de Duitse omroep ARD is een van de grote partijen die voor groen licht heeft gezorgd voor acht nieuwe afleveringen. De eerste vier seizoenen van de serie zijn in Nederland te zien bij Disney+