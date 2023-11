Away: eerste blik op serie met Hilary Swank

De tweevoudig Oscarwinnares speelt een astronaute op een drie jaar durende missie naar Mars.

Na haar rol in de Netflix-film I Am Mother is Hilary Swank (Million Dollar Baby) later dit jaar bij de vod-dienst te zien in de sciencefictionserie Away. De tweevoudig Oscarwinnares geeft gestalte aan astronaute Emma Green, die een internationale bemanning klaar moet stomen voor de eerste missie naar Mars. Green heeft voor aanvang van de missie zelf afscheid genomen van haar man (Josh Charles uit The Good Wife ) en dochter, en ook de overige astronauten krijgen tijdens de reis steeds meer moeite met het gemis van hun families op aarde. Away werd bedacht door Andrew Hinderaker (Penny Dreadful), die Jessica Goldberg (Parenthood, The Path) aanstelde als showrunner. Matt Reeves (Felicity, Tales from the Loop ) en Edward Zwick ( Nashville ) produceren.