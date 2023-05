Atypical: trailer voor nieuwe Netflix-serie • Nieuws • 19-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een 18-jarige jongen met autisme beproeft zijn geluk in de liefde in de nieuwe Netflix-serie Atypical.

Het tragikomische ‘coming of age’-verhaal is afkomstig van de makers van The Goldbergs. Acteur Keir Gilchrist (bekend van de serie United States of Tara en de horrorfilm It Follows) geeft gestalte aan de autistische Sam, die een zo normaal mogelijk leven wil leiden en dolgraag met iemand zou willen daten. Terwijl Sam door middel van een grappige en emotionele ontdekkingsreis op zoek gaat naar zichzelf, worstelen zijn familieleden met veranderingen in hun eigen levens. De ouders van de jongen worden gespeeld door Jennifer Jason Leigh (onlangs voor een Oscar genomineerd voor The Hateful Eight) en Michael Rapaport (ooit heel even de vriend van Phoebe in Friends). Brigette Lundy-Paine zal te zien zijn als zijn strijdbare zusje Casey.

Het eerste seizoen van Atypical bestaat uit acht afleveringen, met elk een speelduur van dertig minuten. De komische dramaserie is vanaf 11 augustus te bekijken op Netflix.