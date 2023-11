At the Moment S01E01: onuitstaanbaar zoetsappige Zuid-Koreaanse romcom Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Vijf twintigers delen tijdens de coronapandemie een appartement en worden door de camera gevolgd in een datingshow (denk aan Big Brother) die in het teken staat van de zoektocht naar de ware liefde.

Het is juni 2020. Er zijn in Taiwan al 50 dagen geen coronabesmettingen meer gemeld die afkomstig zijn uit het land zelf. Om de boel een beetje op te leuken besluit een televisiezender een realityserie in het leven te roepen waarin een groep twintigers de ware liefde najaagt. Ze worden gezamenlijk in een appartement geplaatst waar camera’s elke tête-à-tête registreren. In de hoop natuurlijk dat er iets opbloeit. Chang Yung (Berant Zhu) is de laatste die zich bij het gezelschap voegt. Hij oogt als een vreemde eend in de bijt; de camera’s zijn niet direct dol op hem. De jongeling gedraagt zich introvert en het lijkt erop dat hij zich ook een beetje schaamt voor zijn bron van inkomsten als parttime barmedewerker.

De andere deelnemers zijn namelijk dansinstructrice, interieurarchitect, bankier en model. Niettemin ontstaan er romances, en krijgt Chang Yung ook een oogje op een van de deelnemers. De vraag rijst echter al snel: zijn die affaires alleen voor het kijkerspubliek? Want de twintigers worden voortdurend geregisseerd. Een deel van hun dag is gewoon afkomstig uit een draaiboek. Dat klinkt als een leuke premisse (zie het Droste-effect; een serie in een serie) voor een televisiedrama. Ware het niet dat At the Moment (Ci Shi Si Ke) die invalshoek vooral misbruikt om een rechttoe rechtaan romantisch verhaal te kunnen vertellen. Inclusief zoetsappige muziek en voorspelbare wendingen – ja, natuurlijk blijft de liefde ook na de opnames springlevend.

© Netflix

At the Moment is een anthologieserie waarin elke aflevering (gesitueerd in de coronapandemie) een ander verhaal wordt verteld. Hoewel de liefde centraal blijft staan: zo draait een aflevering om een blinde vrouw die een haarstylist leert kennen en staat een andere aflevering in het teken van een maaltijdbezorger en een single vrouw die met elkaar flirten. Kortom: genoeg voer voor nog meer zoetgevooisde gitaarklanken en frêle personages. De Taiwanese serie had ook een kroniek van de hoofdstad Taipei kunnen zijn, maar de makers kiezen voor de geplaveide en platgetreden weg.