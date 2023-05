Assassin’s Creed komt naar tv als animatieserie

De populaire videogame Assassin’s Creed van Ubisoft wordt voor televisie geadapteerd als animatieserie.

De Franse spelontwikkelaar is druk bezig om hun grote franchise op meerdere platforms uit te breiden. Vorig jaar zagen we bijvoorbeeld de (overigens weinig succesvolle) speelfilm met Michael Fassbender in de hoofdrol en momenteel werkt men tevens aan een nieuwe Assassin’s Creed-game voor smartphones. De volgende stap is een animatieserie, waarin de wereld van Assassin's Creed nog verder uitgediept moet worden. Daarvoor heeft Ubisoft producent Adi Shankar, zelf een groot fan van de computerspellen, ingeschakeld. Shankar produceerde eerder films als The Grey, Dredd en Lone Survivor. Hij heeft al ervaring met het omzetten van een videogame naar een animatieserie. Momenteel is Shankar namelijk de showrunner van Castlevania , dat komende vrijdag debuteert bij streamingdienst Netflix.