Ash vs Evil Dead: eerste blik op Lee Majors in S2

Vanaf begin oktober is Bruce Campbell terug in het tweede seizoen de komische horrorserie Ash vs Evil Dead. Hij krijgt gezelschap van Lee Majors, die in de jaren 70 bekend werd door zijn rol als The Six Million Dollar Man.

Majors geeft gestalte aan Brock Williams, de vader van de door Campbell gespeelde Ash. In het nieuwe seizoen keert Ash na een hoop gefeest in Jacksonville namelijk weer terug naar zijn geboorteplek, dat inmiddels een broedplaats van demonische krachten is geworden. Eenmaal thuis aangekomen, herenigt hij ook weer met een oude jeugdvriend gespeeld door Ted Raimi, de broer van Evil Dead -bedenker Sam Raimi. Zowel Lee Majors als Ted Raimi, komen voorbij in het onderstaande 'first look'-filmje dat werd vrijgegeven door Starz. Verder komen Ray Santiago en Dana DeLorenzo aan bod, evenals Xena -actrice Lucy Lawless, die in de serie gestalte geeft een Ash' soms vriend en soms vijand Ruby.

Het tweede seizoen van Ash vs Evil Dead – bekijk ook de van Comic-Con verbannen trailer – gaat op 2 oktober van start op Starz. De nieuwe reeks wordt wederom geproduceerd door Sam Raimi, de regisseur van de drie Evil Dead -speelfilms. Naast Evil Dead maakte Raimi onder meer de eerste drie Spider-Man -films met Tobey Maguire, waarin Bruce Campbell ook telkens een klein rolletje had.