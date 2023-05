Arrow S06 van start op Netflix

Netflix start met het zesde seizoen van superheldenserie Arrow. Elke zaterdag komt er een nieuwe aflevering bij.

De superheldenserie Arrow was in 2012 de eerste DC Comics-verfilming op zender The CW. De Amerikaanse reeks draait om de vermiste miljardair Oliver Queen (Stephen Amell), die na zijn terugkeer gewapend met pijl en boog zijn geliefde stad Starling City beschermt. In Arrow zien we regelmatig andere personages uit de stal van DC Comics. Het optreden van Grant Gustin als The Flash was zo succesvol dat hij in 2014 een eigen spin-off kreeg. Vorig jaar volgde er nog een afsplitsing in de vorm van Legends of Tomorrow en inmiddels behoort ook het van zender CBS naar The CW verhuisde Supergirl tot het Arrow-universum, het zogenaamde ‘Arrowverse’. Van Legends of Tomorrow en Supergirl verschijnen wekelijks nieuwe afleveringen op Netflix. Helaas is er nog niets bekend over de komst van nieuwe afleveringen van The Flash.