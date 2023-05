Arrested Development krijgt vijfde seizoen • Nieuws • 19-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix heeft het vijfde seizoen van Arrested Development officieel aangekondigd. In 2018 komen er nieuwe afleveringen.

De komische serie draait om de excentrieke familie Bluth, met aan het hoofd de door Jason Bateman gespeelde Michael. De familie bestaat verder nog uit zijn zoon George Michael (Michael Cera), zijn vader George Sr. (Jeffrey Tambor), zijn moeder Lucille (Jessica Walter), zijn broers George Oscar (Will Arnett) en Buster (Tony Hale), zijn zus Lindsay (Portia de Rossi) en zijn zwager Tobias (David Cross). De complete cast komt terug voor het nieuwe seizoen en het is volgens Netflix de bedoeling dat de familie deze keer als geheel weer wat meer samen te zien is. In het vierde seizoen van de serie verschoof elke aflevering de focus weer naar een andere familielid, waarbij alle episodes tegelijkertijd plaatsvonden.

Arrested Development was eerst te zien op Fox, maar werd na drie seizoenen overgenomen door Netflix. Ron Howard, die in de serie ook de voice-over doet, zal opnieuw produceren.