Arnold Schwarzenegger brengt bodybuild-drama Pump naar CBS • Nieuws • 19-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Arnold Schwarzenegger neemt ons mee terug naar de jaren 70. Voor CBS produceert hij de nieuwe dramaserie Pump , gebaseerd op zijn dagen als jonge bodybuilder in Californië, de staat waar hij later gouverneur van zou worden. Zijn deal met CBS Television Studios zou volgens Deadline net zijn afgerond.

‘De jaren 70 vormden een kleurrijk decennium, waarin niet alleen ik, maar heel Amerika echt gevormd werd,’ liet de acteur weten. ‘Ik kijk er erg naar uit om dat gevoel met Pump naar de huiskamers te brengen, door middel van de fantastische en complexe personages, aangevuld met gelaagde verhaallijnen.’ De serie speelt zich af in 1973 en volgt een kleine groep bodybuilders, die rondhangen in Venice Beach. Ondanks dat ze weinig geld hebben, proberen ze naast het sporten te genieten van het goede leven in het met zon overgoten Californië.

Het idee voor Pump is afkomstig van Michael Konyves, die Bryan Goluboff heeft aangesteld als showrunner. Goluboff werkte eerder aan Blue Bloods , Smash en Law & Order: SVU. De serie krijgt acht afleveringen van elk een uur. Schwarzenegger won als bodybuilder negen keer de titel Mr. Olympia en vele andere prijzen. Over die successen werd in 1977 al de documentaire Pumping Iron gemaakt. Na zijn carrière als bodybuilder brak Schwarzenegger door in Hollywood door als acteur met rollen in Conan The Barbarian en The Terminator.