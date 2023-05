Archer ontmoet Eggsy in cross-over met Kingsman • Nieuws • 21-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Geheim agent Sterling Archer (H. Jon Benjamin) ontmoet spion Eggsy uit Kingsman in een cross-over clipje.

Zowel de tekenfilmserie Archer (inmiddels zijn alle acht tot nu toe verschenen seizoenen te zien op Netflix) als de Kingsman-films zijn eigendom van Fox en daarom besloot de studio om speciaal voor Comic-Con een cross-over in elkaar te zetten. De komische animatieserie Archer is ook zeker van een negende en een tiende seizoen, waarna bedenker Adam Reed de show ten einde zal laten komen. De film Kingsman: The Secret Service van Matthew Vaughn (Stardust, Kick-Ass) was in 2014 een enorme verrassingshit en krijgt later dit jaar een sequel getiteld Kingsman: The Golden Circle, waarin de Britse spionnen hulp krijgen van hun Amerikaanse collega's. Vaughn bereidt momenteel ook al een derde deel voor.

Bekijk onder het cross-over clipje ook de gisteren verschenen trailer voor Kingsman: The Golden Circle. De vervolgfilm is vanaf 21 september te zien in de Nederlandse bioscopen.