Aquarius SE2E01: Hodiak en Manson niet samen verder • Recensie • 18-06-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Aquarius reconstrueert het wonderlijke leven van Charles Manson, via de ogen van rechercheur Sam Hodiak (David Duchovny). Maar vanaf seizoen 2 lopen die verhaallijnen niet meer door elkaar.

In het eerste seizoen van Aquarius komen we ervaren rechercheur Sam Hodiak (David Duchovny) tegen in L.A in het jaar 1967. De Black Panther Party is een jaar eerder in het leven geroepen en de beruchte Manson-Family wordt net bijeengebracht door hun charismatische, excentrieke leider, Charles Manson (Gethin Anthony). Manson heeft op dat moment maar één doel, een platencontract krijgen zodat de wereld zijn boodschap kan horen.

Hodiak staat in het midden van de storm. Hij jongleert zijn aanvaringen met Panther-activist Bunchy Carter en moordonderzoek met zijn zoon die met gewetenswroeging uit het leger stapt en de leugens over de oorlog wil blootleggen.

Als Hodiak gevraagd wordt om een vermist meisje te vinden, komt hij haar op het spoor bij de hippie-commune geleid door Manson. Deze heeft de jonge Emma Karn (Emma Dumont) opgenomen in zijn harem van gehersenspoelde vrouwen. Hodiak chanteert een jonge agent, Brian Shafe (Gray Damon), om undercover te gaan in de commune.

Ondertussen deelt Emma’s vader (Ken Karn), in een grijs verleden, heel wat duistere geheimen met Manson – tot zover het eerste seizoen.

In de twee uur lange eerste aflevering van seizoen twee krijgen we een vooruitblik in de toekomst, 9 augustus 1969, de datum van de moord op de dan hoogzwangere Sharon Tate.

De verhaallijnen van Hodiak en Manson bestaan apart van elkaar op dit punt in de serie. Charlie en zijn harem krijgen bezoek van ene Ralph Church (Omar J. Dorsey), terwijl ze zorgen voor het eerste kind dat de commune voort heeft gebracht. Church nam Manson onder zijn hoede in de gevangenis en samen maakten ze plannen voor het leven voorbij de muren van hun cel. Manson heeft echter geen enkele behoefte om Ralph zomaar toe te laten in zijn wereld. Door intimidatie en brute kracht baant hij zich een weg in de commune terwijl Charlie te angstig is om er iets aan te doen. De gespannen situatie loopt ten einde als Charlie, Emma de opdracht geeft om giftige paddenstoelen in het eten van Ralph en zijn mannen te doen.

Ondertussen onderzoekt Hodiak wie hem enveloppen stuurt met shockerende foto’s van een vermist meisje met als opschrift ‘Samson Benedictus Hodiak, #1 Detective in L.A’.

Aquarius, S2 nu op Netflix