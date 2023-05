Apostle van Gareth Evans gaat naar Netflix

De nieuwe film van Gareth Evans (The Raid) komt exclusief naar Netflix. Daarnaast werd ook de cast uitgebreid.

De film heet Apostle en volgt een man die afreist naar een afgelegen eiland, om daar zijn ontvoerde zus te bevrijden uit handen van een gevaarlijke cult. De hoofdrol in Apostle is voor Dan Stevens, die nu in de bioscoop te zien is als het beest in Beauty and the Beast en op televisie gestalte geeft aan David Haller in Legion . De cast van de film is inmiddels aangevuld met Michael Sheen ( Masters of Sex ), Lucy Boynton (Sing Street), Bill Millner ( iBoy ) en Kristine Froseth (Let the Right One In). De uit Wales afkomstige Evans brak in 2011 door met de Indonesische actieknaller The Raid, dat binnenkort door regisseur Joe Carnahan (The Grey) voorzien zal worden van een Amerikaanse remake. Evans herenigde in 2014 nogmaals met hoofdrolspeler Iko Uwais voor het vervolg The Raid: Redemption, maar heeft sindsdien geen speelfilm meer geregisseerd.