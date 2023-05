Annihilation: special van Patton Oswalt op Netflix • Nieuws • 16-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Vanaf morgen kun je op Netflix kijken naar Annihilation, de nieuwe special van Patton Oswalt.

Vorig jaar maakte de komiek ook al een special voor Netflix, getiteld Talking for Clapping, waarvoor hij uiteindelijk een Emmy-award in ontvangst mocht nemen. In zijn nieuwe show komt uiteraard Donald Trump volop aan bod, maar Oswalt kan het als zelfbenoemde nerd met een obsessie voor Star Wars en stripboeken (kijkers van Parks and Recreation zullen zich ongetwijfeld zijn legendarische filibuster nog wel herinneren) natuurlijk ook niet laten om weer in de popcultuur te duiken. Toch zou Annihilation wellicht iets zwaarder kunnen worden dan bijvoorbeeld zijn voorgaande special Talking for Clapping. Vorig jaar kwam Pattons 46-jarige echtgenote Michelle McNamara namelijk onverwacht te overlijden en ook haar verlies wordt in deze nieuwe show door hem besproken.

Patton Oswalt: Annihilation is vanaf 17 oktober te bekijken op Netflix. Oswalt was onlangs te horen in de trailer voor Happy! , een nieuwe serie waarvoor hij voice-over werk deed.