Annette Bening te zien in American Crime Story S2

Annette Bening voegt zich bij de cast van het tweede seizoen van American Crime Story. De serie komt in 2018 weer terug op tv.

De verwachtingen voor het tweede seizoen van de misdaadserie zijn hooggespannen, want het eerste seizoen – over de rechtszaak tegen O.J. Simpson – was een gigantisch succes voor zender FX. De tweede reeks krijgt de titel Katrina: American Crime Story en gaat over de sociale en politieke misstanden rondom de ramp met orkaan Katrina in 2005. Bening zal in de nieuwe reeks gestalte geven aan Kathleen Blanco, de gouverneur van Louisiana ten tijde van de ramp. Ze voegt zich bij een cast die al bestond uit Sarah Paulson, Cuba Gooding Jr. en Courtney B. Vance. Bening was voor het laatst op televisie te zien in de HBO-film Mrs. Harris, waarvoor ze een Golden Globe-nominatie in ontvangst mocht nemen. Verder maakte ze verschillende films met Mike Nichols en speelde ze naast Kevin Spacey in American Beauty. Bening is vanaf eind april weer in de Nederlandse bioscopen te zien in het tragikomische 20th Century Women.

Het eerste seizoen van de serie – The People v. O.J. Simpson: American Crime Story – zal in de loop van dit jaar op Netflix verschijnen . FX is ook al bezig met een derde reeks, die zal gaan over de moord op Gianni Versace