Animatieserie van Studio Ghibli komt naar Amazon

Amazon haalt een animatieserie van het Japanse Studio Ghibli naar het westen. Bekijk de Engelstalige trailer voor Ronja, the Robber’s Daughter.

De serie heeft ook een Europese oorsprong, want het is een adaptatie van het gelijknamige kinderboek van Pippi Langkous-auteur Astrid Lindgren, dat in Nederland werd uitgebracht als Ronja de roversdochter. Van het boek werden sinds de release in 1981 wereldwijd meer dan 10 miljoen exemplaren verkocht. Het verhaal gaat over de gecompliceerde vriendschap tussen roversdochter Ronja en het zoontje van haar vaders grootste rivaal. De serie was al eerder een enorm succes op de Japanse televisie en won ook een internationale Emmy. De 26-delige adaptatie werd geregisseerd door Goro Miyazaki, de zoon van Hayoa Miyazaki, één van de oprichters van Studio Ghibli. Hayoa Miyazaki was zelf al met pensioen, maar kondigde onlangs aan toch weer een film te gaan regisseren