Animal kingdom S1E1/E2 - In de schaduw van het origineel • Recensie • 15-06-2016 • leestijd 2 minuten

De serie Animal kingdom mist het rauwe van de film uit 2010. En daardoor dreigt de vlakke middelmaat.

Voor Animal Kingdom (TNT, vanaf 14 juni) put showrunner Jonathan Lisco ( Southland ) uit bestaand materiaal: de gelijknamige Australische misdaadfilm uit 2010. Dat is niks nieuws onder de zon, de laatste jaren verschenen er handenvol series die gebaseerd zijn op films. Dat gaat soms goed ( Fargo ) en soms gruwelijk fout ( Rush Hour ). Animal Kingdom zit er voorlopig ergens tussenin.

De blauwprint van David Michôd is daar de belangrijkste oorzaak van. Dat is namelijk een prima film, en dus ligt een mislukking op de loer. Voor de tv-versie wordt een en ander veramerikaniseerd - en dat is jammer. Weg is de rauwe, bijna barbaarse outback-sfeer die het origineel zo goed maakt. In plaats van in Melbourne speelt het verhaal zich nu af in een Californisch surfstadje. En in plaats van de jaren tachtig is het gesitueerd in het heden. Josh ( Peaky Blinders’ Finn Cole) is een tiener die zijn moeder verliest aan een overdosis. Schijnbaar onbewogen zit hij op de bank tv te kijken als de ambulancebroeders haar ter plaatse doodverklaren. Hij komt in huis bij zijn familie die hij voor het laatst als kleuter zag. Oma (Ellen Barkin), bijnaam Smurf, is de matriarch. Tussen het bakken van cupcakes en het houden van tuinfeestjes geeft ze leiding aan een bende criminelen bestaande uit vier ooms. Deze nieuwe thuissituatie zal uiteraard leiden tot de nodige ethische dilemma’s bij de rouwende Josh.

De serie mist vooralsnog de klasse en bravoure die de film van Michôd kenmerkt. Is die vergelijking eerlijk? Misschien niet helemaal, maar wie de keuze maakt om te remaken, zal rekening moeten houden met een strenge toetsing aan het origineel. Animal k ingdom heeft potentie, maar zal toch echt flink speciaal moeten gaan worden om de vlakke middelmaat en het bronmateriaal te ontstijgen.