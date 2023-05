Amy Schumer nog niet klaar met haar tv-show • Nieuws • 19-08-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Inside Amy Schumer is niet definitief gestopt, maar volgens Amy Schumer hoeven we in de nabije toekomst geen nieuw seizoen te verwachten. Dat liet de comédienne – die eind deze maand voor het eerst een show geeft in Nederland – weten via Twitter.

Schumer verduidelijkte daarmee een eerdere tweet, waarin ze hintte naar een mogelijk einde van haar show. Inside Amy Schumer kwam weer volop in het nieuws, toen Kurt Metzger – één van de schrijvers van de serie – online een aantal controversiële uitspraken deed over (slachtoffers van) verkrachting. En de fans van Schumer wilden vervolgens weten, waarom Metzger ondanks zijn uitspraken nog steeds in dienst is als één van haar schrijvers. Schumer gaf antwoord door te vertellen dat Metzger – die inmiddels zijn excuses heeft aangeboden – niet is ontslagen, maar ook geen schrijver meer is, omdat er simpelweg gewoon geen show meer is.

Schumer is momenteel druk met haar stand-up, maar benadrukt nu dat de show zeker nog wel terug gaat komen. Ze krijgt van Comedy Central de vrijheid om een nieuw seizoen te maken, zodra ze daar zelf klaar voor is. Eenzelfde soort vrijheid geniet Louis C.K. op FX, waar hij door de zender ook niet verplicht wordt om elk jaar op de proppen te komen met een nieuw seizoen van Louie. Bekijk Schumer hieronder in gesprek met Charlie Rose over de uitspraken van Metzger. De comédienne nam onlangs een film op met Goldie Hawn en heeft ook een nieuw boek uit, getiteld The Girl with the Lower Back Tattoo.