Amerikaanse remake van Top Gear in ontwikkeling

Het Britse autoprogramma Top Gear krijgt opnieuw een Amerikaanse versie. Er zijn alvast acht afleveringen besteld.

De remake heet Top Gear America en zal worden uitgezonden door BBC America, de zender waar ook het Britse origineel nog altijd te zien is. De presentatie van Top Gear America is in handen van acteur William Fichtner ( Prison Break , Crossing Lines ), coureur Antron Brown en journalist Tom ‘Wookie’ Ford, allemaal enorme autoliefhebbers. De serie moet nog dit jaar op televisie verschijnen. In 2008 waagde NBC al eens een mislukte poging tot remake, terwijl History twee jaar later meer succes had met een Amerikaanse versie van Top Gear die zes seizoenen vol wist te maken. De Britse versie van Top Gear werd destijds enorm populair gemaakt door presentatoren Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May, die inmiddels het gelijksoortige autoprogramma The Grand Tour maken voor Amazon.