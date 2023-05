American Horror Story S6E1: Omringd door hillbillies • Netflix , Recensie • 15-09-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Met een fonkelnieuwe formule wordt de horrorserie nieuw leven ingeblazen (spoilers!).

Shelby (Sarah Paulson) en Matt (Cuba Gooding Jr.) ontvluchten na een geweldsincident het in hun ogen onveilige Los Angeles. Ze verhuizen naar een dunbevolkt gebied in North Carolina: zo’n plek waar het interraciale stel met argusogen wordt bekeken. Daar kopen ze een boerderij uit 1792 – de nieuwe thuishaven van het zesde seizoen. Zoals American Horror Story betaamt wordt de eerste nacht meteen opgeschrikt door merkwaardig gekrijs. Dat weerhoudt Matt er niet van op zakenreis te gaan. Nu Shelby alleen is, lijkt de situatie te verergeren: in de donkere hallen van het huis ziet ze allerlei verschijningen. ’s Nachts lijkt het erf te zijn omsingeld door krankzinnige hillbillies. Matt vraagt zodoende of zijn zus Lee (Angela Bassett) Shelby te hulp schiet.

Deze eerste aflevering van het zesde seizoen lijkt op het eerste gezicht iets vuiger dan het relatief lieflijker – en matig bekeken – vijfde seizoen. Het concept verschilt evenzeer: het seizoen is gemodelleerd naar reality-televisie. Paulson en Gooding Jr. spelen acteurs die in ‘waargebeurde’ dramatische reconstructies acteren. Deze geënsceneerde beproevingen worden aansluitend becommentarieerd door de ‘echte’ Matt en Shelby – gespeeld door twee andere acteurs.

Naast deze wisselwerking speelt de schimmige bosrijke omgeving ook een belangrijke rol. Het gebied draagt bij aan de beklemmende sfeer die herinneringen oproept aan horrorfilms als The Blair Witch Project (1999). Falchuk en Murphy zijn dan ook vergroeid met het horrorgenre. Ze weten exact wat werkt, en met wie ze willen werken. Dat leidt tot lange samenwerkingsverbanden. Paulson – zesde seizoen – en Bassett – vierde seizoen – zijn intussen medeverantwoordelijk voor het succes van American Horror Story. De casting van Cuba Gooding Jr. lijkt eveneens een verstandige keuze. Het zesde seizoen, gesitueerd in het land van de hillbillies, is griezeliger dan ooit.

American Horror Story S06, vanaf 15 oktober bij Netflix