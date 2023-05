American Horror Story krijgt zevende seizoen

American Horror Story keert ook volgend jaar terug met een nieuwe reeks. Zender FX maakte bekend dat de anthologieserie in 2017 wordt voorzien van een zevende seizoen.

‘Het huidige succes van ook het zesde seizoen is het bewijs dat American Horror Story nog steeds ontzettend populair is onder de fans,' liet FX-baas John Landgraf weten in een verklaring. ‘De serie blijkt elk jaar weer eindeloos inventief, schokkend en vermakelijk. De verhalen confronteren onze diepste angsten en doen dat met een ongeëvenaarde spanning en stijl.’ Het zesde seizoen van de serie – met de subtitel Roanoke – is momenteel bijna halverwege. Rollen zijn voor er bekende AHS -gezichten als Angela Bassett en kersverse Emmy-winnares Sarah Paulson. Paulson wordt dit seizoen vergezeld door haar voormalige People v O.J. Simpson -tegenspeler Cuba Gooding Jr. Daarnaast speelt ook Lady Gaga na haar Golden Globe-winnende gastrol in het vijfde seizoen weer mee in Roanoke. Bekijk hier ons achtergrondartikel over de serie als geheel en lees onze recensie van de eerste aflevering van het zesde seizoen.