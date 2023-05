American Horror Story krijgt cross-over seizoen

American Horror Story krijgt een cross-over seizoen met personages uit zowel de eerste als de derde reeks. Dat onthulde Ryan Murphy aan Entertainment Weekly.

Murphy werd tijdens een panel gevraagd naar een eventuele terugkeer van de personages uit het derde seizoen Coven, dat draaide om een genootschap van heksen. Hij verklapte dat er al een plan is uitgedacht en dat ook personages uit de eerste reeks Murder House deel uitmaken van dat plan. ‘Ik weet al wat we gaan doen. Een van de toekomstige seizoenen wordt een cross-over tussen Murder House en Coven. Je gaat personages zien uit beide seizoenen.’ Murphy is momenteel aan het praten met de verschillende acteurs, om te kijken wanneer iedereen beschikbaar is. Om welke acteurs het gaat is nog niet bekend. Het eerste seizoen van American Horror Story draaide om een echtpaar, dat kwam te wonen in een huis met een afschuwelijke voorgeschiedenis. Het echtpaar werd gespeeld door Connie Britton ( Nashville ) en Dylan McDermott (The Practice).