American Horror Story: Cult: Politiek geladen televisie

De angst voor clowns overheerst in het zevende seizoen American Horror Story.

De showrunners van American Horror Story, Ryan Murphy en Brad Falchuk, winden er geen doekjes om: in Amerika is alles politiek geladen. In de eerste aflevering van het zevende seizoen worden nieuwsbeelden getoond van de campagnes van Donald Trump en Hillary Clinton. Dan volgt een dramatisering van de verkiezingsnacht op 8 november vorig jaar. Restauranthouders Ally (Sarah Paulson) en Ivy (Alison Pill) hebben hun buren op bezoek, en zien de ontwikkelingen met lede ogen aan: ‘Hoe kunnen we onze rechten als getrouwd echtpaar behouden?’ Elders in de omgeving reageert excentriekeling Kai (Evan Peters) op het nieuws: ‘De revolutie is begonnen.’

Maar welke revolutie? En wie vormen de sekte waarin de titel van dit seizoen naar wordt verwezen? Zijn dat de Trumpaanhangers? Die zaken blijven vooralsnog onduidelijk. Hoewel er wordt gesuggereerd dat monsters uit stripboeken weleens tot leven zouden kunnen komen. Getuige een bloederige scène waarin Twisty de clown een vrijend stel op brute wijze afmaakt. Die episode speelt zich volledig af in de fantasie van Oz (Cooper Dodson), de zoon van Ally en Ivy. Niettemin ziet hij later hoe een groep moordlustige clowns het huis van zijn buren binnendringt. Ze bestaan dus wel. Samen met zijn oppas, die hem allerlei nare dingen influistert, aanschouwt hij in het geniep het wanstaltige tafereel dat volgt.

Daar draait het in dit nieuw seizoen om: nachtmerries die werkelijkheid worden. Op een kleine schaal is dat de bovengenoemde oppas, die liegt bij de sollicitatie, om vervolgens Oz te manipuleren. Op een grotere schaal is dat de verkiezing van Donald Trump, die vele Amerikaanse burgers angst inboezemt. Maar ook de hypocrisie komt aan bod: Ally stemde tegen advies van haar partner op Clintons tegenstander Jill Stein. Ze is een van de vele duizenden progressievelingen die niet een tactische stem uitbrachten – op Hilary – maar een proteststem. Ze heeft daarmee indirect zelf bijgedragen aan Clintons nederlaag en aan haar depressieve gevoelens en angstaanvallen. Nu ziet ze in de supermarkt en op het werk overal clownverschijningen.

Coulrofobie – de angst voor clowns – overheerst dit seizoen wellicht omdat Donald Trump een clown is. Een onvoorspelbare, gemene harlekijn die voor de buitenwacht een oranje masker draagt. Saillant is trouwens dat de remake van It ook deze week in première gaat. De killer clowns, die overal worden gespot, domineren dit tijdperk. Wat zegt dat over de (Amerikaanse) kijker? Die moet kleur bekennen. Zijn masker afdoen. Fans zijn razend benieuwd hoe de personages van Billy Eichner en Lena Dunham, die pas vanaf de tweede aflevering act de présence geven, daaraan zullen bijdragen.

