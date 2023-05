American Horror Story: Cult: de volledige trailer

De trailer voor American Horror Story: Cult heet de kijker welkom in het Amerika van Donald Trump.

Het zevende seizoen van de serie (de eerste vijf seizoenen zijn nu te bekijken op Netflix) gaat in Amerika op 5 september in première op FX. Onlangs werden de opening credits van de nieuwe reeks al vrijgegeven, maar de officiële trailer bevat de eerste beelden uit de afleveringen zelf. Sarah Paulson (Emmy-winnares voor The People v. O.J. Simpson ) speelt een vrouw die na de verkiezing van Trump behoorlijk lijkt in te storten. Ze krijgt weer last van straatvrees en begint overal angstaanjagende clowns (John Carroll Lynch zal voor het eerst sinds seizoen vier weer gestalte geven aan Twisty the Clown) te zien. Evan Peters lijkt in de huid te kruipen van een cultleider die mensen schrik aan wil jagen. Andere bijrollen zijn er voor Billy Eichner, Billie Lourd, Colton Haynes, Cheyenne Jackson en Alison Pill.