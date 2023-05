American Gods S01E01: weinig samenhang, veel belofte • TV , Serie , Recensie • 04-05-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

American Gods heeft alle drijvende krachten van eerdere succesvolle series achter zich. Nu is het wachten of ze bij elkaar kunnen komen tot een samenhangend geheel.

Shadow Moon (Ricky Whittle) wordt een paar dagen eerder vrijgelaten uit de gevangenis om een onfortuinlijke reden: zijn vrouw Laura (Emily Browning) is omgekomen bij een auto-ongeluk. In het vliegtuig naar huis ontmoet hij Mr. Wednesday (Ian McShane), een mysterieus type met één werkend oog wat zijn pupillen een aanzien à la Bowie geeft. Wednesday vraagt Shadow om voor hem te komen werken, een aanbod dat hij beleefd afwijst. Maar tijdens de lange reis naar huis blijft Wednesday onverwachts opduiken en zijn aanbod herhalen, totdat Shadow accepteert.

American Gods is gebaseerd op het gelijknamige boek van Britse auteur en scenarist Neil Gaiman, wiens boeken Stardust en Coraline eerder al werden verfilmd. Fans van het boek zullen geen moeite hebben de individuele lijntjes van de openingsaflevering van American Gods aan elkaar te verbinden; voor kijkers die koud aan de serie beginnen wordt dat lastiger. De psychedelische leader geeft al wat hints weg over het thema van oude en nieuwe goden in een digitaal tijdperk. Zo zien we een Medusa met kleine camera’s op de plek van haar slangenhoofden, de drie schikgodinnen met een lens als oog, een gekruisigde astronaut, en een menora met PS/2-poorten in plaats van kaarsenhouders. Maar evenals de leader is deze eerste aflevering gefragmenteerd. Het blijft ogenschijnlijk onsamenhangend totdat alle delen op elkaar gestapeld worden als een totempaal.

De televisieserie werd in het leven geroepen door Bryan Fuller en Michael Green. Deze laatste werkte eerder aan series als Smallville en Heroes, terwijl Fuller bekend is van de sterk visuele stijl die hij creëerde met zijn series Pushing Daisies en Hannibal. American Gods draagt veel van dezelfde beeldesthetiek als Hannibal met gelijkluidende, slepende snaarmuziek onder stripboek-hoeveelheden bloed. Niet zo gek, want Fuller heeft een belangrijk deel van zijn Hannibal-team meegenomen naar American Gods. Zo kan de serie rekenen op regisseur David Slade, art director Rory Cheyne en componist Brian Reitzell. Het is nog wachten tot de serie een eigen identiteit ontwikkelt; voorlopig doen de onaardse taferelen van American Gods vreemd familiair aan.

Wat niet helpt bij dit gebrek aan identiteit, is de afwezigheid van duidelijke doelen van de personages. McShane intrigeert als Wednesday maar blijft aan de zijlijn. We moeten het doen met charismaloze Whittle, die ondanks heftige gebeurtenissen het emotionele bereik van een baksteen aan de dag legt. Veel interessanter is Bilquis (Yetide Badaki), koningin van Sheba die haar krachten vertoont in een geweldig bizarre seksscène. Of Mad Sweeney (Pablo Schreider) de langbenige leprechaun. En wat was dat voor Decepticon facehugger op het einde? De eerste aflevering van American Gods roept veel vragen op, maar creëert daarbij gelukkig wel de wens om die ook beantwoord te zien.

American Gods S01, vanaf 30 april te zien op Starz / vanaf 1 mei op Amazon Prime