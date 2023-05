American Gods onthult zijn opening credits

Met nog geen vier weken tot de première zien we steeds meer van American Gods. Bekijk de openingcredits en een aantal promo’s.

American Gods is gebaseerd op het gelijknamige boek van Neil Gaiman , waarbij het eerste seizoen van de serie ongeveer een derde van het verhaal bestrijkt. Ricky Whittle ( The 100 ) geeft gestalte aan Shadow Moon, een gevangene die na de moord op zijn vrouw (Emily Browning) vervroegd wordt vrijgelaten. Hij komt te werken voor Mr. Wednesday (Ian McShane), één van de oude Goden die zich op aarde voordoet als mens. Wednesday is op zoek naar andere oude Goden, om de aankomende oorlog met de nieuwe Goden, die onze obsessies met onder meer media en technologie vertegenwoordigen, te kunnen winnen. American Gods werd bedacht door Bryan Fuller ( Hannibal , Star Trek: Discovery ) en Michael Green ( Logan , Alien: Covenant ).