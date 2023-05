American Gods gaat van start op 30 april

Zender Starz maakte de premièredatum van American Gods bekend. De langverwachte fantasy-serie debuteert op 30 april.

American Gods draait om de dreigende oorlog tussen de ‘oude Goden’ en de ‘nieuwe Goden’, waarbij de nieuwe Goden onze hedendaagse obsessies met geld, technologie, media, drugs en beroemdheden vertegenwoordigen. Shadow Moon (Ricky Whittle uit The 100 ) is een ex-gevangene die na de dood van zijn vrouw de weg is kwijtgeraakt. Hij wordt als bodyguard ingehuurd door Mr. Wednesday (Ian McShane uit Deadwood ), één van de oude Goden die zich op aarde voordoet als mens. De serie heeft bijrollen voor onder andere Crispin Glover, Cloris Leachman, Peter Stormare en Gillian Anderson. American Gods is gebaseerd op het gelijknamige boek van Neil Gaiman , als scenarist bekend van films als Coraline en Stardust. Bryan Fuller, die onlangs zijn post als de showrunner van het door hemzelf bedachte Star Trek Discovery verliet, bewerkte het boek voor televisie. De eerste aflevering werd geschoten door David Slade, die al eerder een aantal afleveringen van Hannibal regisseerde voor Fuller.